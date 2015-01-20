Іран прогнозує падіння цін на нафту до $25 за барель

Такий прогноз дав міністр нафтової промисловості Ірану Біджан Зангане, пишуть "Ведомости" з посиланням Reuters.

Сам Іран не бачить жодних ознак того, що ОПЕК готова підтримати ціни на нафту.

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У своєму виступі, опублікованому на сайті міністерства нафти, Біджан Зангане закликав до зміцнення співробітництва між членами ОПЕК. Він зазначив, що консультації Ірану з іншими членами клубу експортерів про заходи, які могли б запобігти триваюче падіння цін, "не принесли результатів". При цьому Біджан Зангане зазначив, що Тегеран не буде наполягати на проведенні екстреного засідання ОПЕК.

Учора стало відомо про погіршення прогнозу інвестбанку JPMorgan по цінах на нафту на найближчі два роки. За його оцінкою, середня ціна марки Brent в 2015 році складе $49 за барель (попередній прогноз - $82 за барель), а в 2016 році - $56,8 за барель (проти $87,75 за барель). У короткостроковій перспективі вартість нафти може опуститися нижче $40 за барель: у березні середньомісячна ціна складе $38.