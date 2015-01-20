Ціни на нафту впали нижче $49 на тлі негативної статистики з Китаю

На світових торгах у вівторок, 20 січня, ціни на нафту знижуються на тлі даних про уповільнення зростання економіки Китаю в 2014 році до 24-річного мінімуму, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $0,03 до $48,81 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,18 до $47,51.

Читайте такожFrankfurter Allgemeine: 30 доларів за нафту - не так вже неможливоКитайська економіка в минулому році зросла на 7,4 відсотка при цілі уряду 7,5 відсотка, згідно з офіційною статистикою. Уповільнення економічного зростання означає більш слабкий попит на нафту в найближчому майбутньому.

Експерти вважають, що більш помітний вплив на вартість нафти можуть надати дані про діловий клімат у Німеччині і єврозоні, які будуть опубліковані у вівторок.

Незабаром після виходу звіту про ВВП Китаю Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання світової економіки в 2015 році і закликав уряди і центробанки стимулювати економіку і проводити структурні перетворення.

Падіння цін останнім часом збільшило різницю в цінах між спотовими контрактами та ф'ючерсами, відомими як контанго. Контракти на Brent з постачанням в березні майбутнього року приблизно на $10 дорожче, ніж з поставкою в березні цього року.

Читайте такожЦіни на ціни на нафту Brent впадуть до $31 за барель до квітня - Bank of AmericaРейтингове агентство Moody's попередило, що низькі ціни на нафту можуть несприятливо вплинути на нафтовидобувні компанії Південно-Східної Азії.