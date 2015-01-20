Росія відмовилася від допомоги США в охороні ядерних об'єктів - ЗМІ

Росія відмовилася від допомоги США у забезпеченні безпеки ядерних об'єктів на території РФ.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на американське видання The Boston Globe.

Видання повідомляє, що має в своєму розпорядженні документ, який був підписаний 16 грудня 2014 року за підсумками зустрічей американських і російських представників в Москві.

За версією газети, у них в цілому взяли участь понад 40 осіб з обох сторін, в тому числі представники Пентагону, Держдепартаменту, а російську сторону представляли чиновники, які відповідають за ядерну безпеку - від демонтажу обладнання з підводних човнів до контролю за озброєнням.

"Під час проведених бесід, про які публічно не повідомлялося раніше, росіяни повідомили американців, що вони відмовляються від допомоги США в охороні своїх найбільших складів збройового урану і плутонію", - зазначає видання.

"Декларація поклала кінець співпраці у даній сфері, яке стало одним з прикладів найбільш успішної взаємодії між державами, що були супротивниками в часи "холодної війни", - йдеться в статті.

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Газета повідомляє, що починаючи з 1993 року, США вклали близько $2 млрд у проект з підвищення рівня захисту російських ядерних об'єктів.

Видання зазначає, що на забезпечення ядерної безпеки в Росії в 2015 році планувалося виділити додаткові $100 млн, а численні програми були розраховані до 2018 року.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Росія відмовилася брати участь у міжнародному саміті з ядерної безпеки в 2016 році, про що заздалегідь повідомила США.