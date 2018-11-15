Стартова ціна акцій Центренерго вдвічі нижча, ніж платив за енергокомпанії ДТЕК - Тимченко

Разом з тим, за словами Максима Тимченка, ДТЕК приватизував генеруючі компанії приблизно в 2 рази дорожче.

Стартова ціна пакета 78,3% акцій Центренерго, планованого до приватизації в грудні 2018 р., відповідає ринковій.

Таку думку висловив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю "Економічній правді".

Разом з тим, за його словами, ДТЕК приватизував генеруючі компанії приблизно в 2 рази дорожче.

"За "Центренерго" (виставляємо на приватизацію пакет, - ред.) зараз просять 220 мільйонів доларів, а 100% "Дніпроенерго" і "Західенерго" нам обійшлися в 590 і 540 млн дол", – сказав Тимченко.

Він також зазначив, що сам ДТЕК наразі не зацікавлений у приватизації Центренерго:

"Перша — ми вважаємо, що у нас достатній портфель вугільної генерації і видобутку вугілля. Ми бачимо майбутнє за розвитком "зеленої" генерації і активно інвестуємо в неї. Також нас цікавлять системи зберігання енергії".

На його думку, для поліпшення ситуації на ринку доцільно, щоб у Центренерго з'явився іноземний акціонер.

"Я прихильник того, щоб у "Центренерго" з'явився західний акціонер, кажу вам абсолютно відверто. Це моя надія. Тому що потрібно, щоб більше було однодумців у змінах, формуванні ринкової ситуації", – сказав Тимченко.

Як повідомлялося, продаж пакету акцій Центренерго призначено на 11:00 13 грудня 2018 року. При цьому конкурс відбудеться лише у разі прийняття в ньому участі не менше двох потенційних покупців.

Стартова ціна Центренерго за рішенням Кабміну становить 5,9 млрд гривень. Раніше радник з приватизації ПАТ "Центренерго" Ernst&Young z Corporate Finance sp.k (польський підрозділ EY) пропонував встановити стартову ціну 78,3% акцій "Центренерго" компанії на рівні 225,479 млн доларів – це і є 5,984 млрд грн.