Власником великої газової компанії став екс-менеджер спортклубу, який належить Порошенку

Олег Ольховий отримав 49,5% статутного капіталу "Аркона Газ-Енергія".

Основним власником компанії «Аркона Газ-Енергія, яка без конкурсу отримала ліцензії на видобуток газу, і яку ЗМІ пов'язують з оточенням президента Петра Порошенка, став Олег Ольховий, який раніше обіймав посаду директора столичного спортивно-оздоровчого комплексу «Монітор», офіційним бенефіціаром якого є президент.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, Ольховий отримав 49,5% статутного капіталу «Аркона Газ-Енергія». Також власниками статутного капіталу «Аркона Газ-Енергія» числяться бізнесмени Ігор Мичко і Олександр Нещетний (22,75%), а також Гребенко Олексій (5%).

За даними інформаційно-аналітичної системи Youcontrol, Ольховий також зареєстрований власником компаній, які в основному спеціалізуються на торгівлі: харківська «Рітейлерс груп», чернівецька «Рітейл инкорп», вінницька «Рішон ДФ» та інші.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Окружний адміністративний суд Києва відхилив позов Генеральної прокуратури України про визнання незаконної видачі Державною службою геології та надр дозволу приватної компанії «Аркона Газ-Енергія» на видобуток нафти і газу на одному з найбільших родовищ Полтавській області без проведення конкурсу.

Довідка УНІАН. Держгеонадр в 2017 році без проведення конкурсу видала дозвіл на видобуток нафти і газу на одному з найбільших родовищ Полтавської області приватної компанії «Аркона Газ-Енергія». Журналісти "Радіо "Свобода" в ході розслідування з'ясували, що засновники компанії пов'язані з оточенням Порошенко. Зокрема, журналісти довели зв'язок власників "Аркона Газ-Енергія" з діючим членом Вищої ради правосуддя Олексієм Маловацьким, який до призначення був юристом партії "БПП" і пов'язаний з командою президента.