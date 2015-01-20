Через падіння російського рубля вугілля у ЄС подешевшало на 20%

Ціни на російське вугілля стали дуже привабливими для Європи після майже 50-відсоткового падіння курсу рубля до долара від червня, повідомляє Reuters.

За останній місяць вугілля, що надходить у порти Амстердама, Роттердама і Антверпена, подешевшало більше ніж на 20 відсотків і стало майже на $15 за тонну дешевшим від австралійського.

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"Росія - найбільший постачальник вугілля для Європи, і демпінг впустив ринок набагато сильніше, ніж в інших регіонах, наприклад, в Азії", - сказав аналітик однієї торгової фірми на умовах анонімності.

Падіння цін також пов'язане з теплою зимою і великою кількістю поставок із США.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна в січні буде купувати вугілля у Росії $73 за тонну.