Міллер заявив, що знижка на газ для України припиняє дію з 1 квітня

Надана Україні в рамках "зимового пакету" знижка на купівлю російського газу (100 доларів за тисячу кубометрів) припинить свою дію з 1 квітня, заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим, передає РИА Новости.

"Умови "зимового пакету" діють до кінця березня цього року, і з 1 квітня знижка, яка була надана урядом Російської Федерації, вона припинить свою дію, і з 1 квітня постачання газу до України будуть здійснюватися суворо відповідно до контракту", - сказав Міллер.

Згідно із зимовим планом ціна російського газу для України в листопаді-грудні становила 378 доларів (з урахуванням знижки до контрактної ціни в районі 100 доларів за тисячу кубометрів). Остаточна ціна постачання газу для України на перший квартал поки не озвучувалася. Попередня ціна, яку озвучували сторони, оцінювалася в 340-360 доларів за тисячу кубів.

Також Міллер повідомив, що "Газпром" направив українському "Нафтогазу" листа, в якому нагадав про наявну заборгованість в 2,44 мільярда доларів за поставлений раніше російський газ.

"Дмитро Анатолійович, я хочу вам передати копію листа, яку надіслав ("Газпром") на адресу "Нафтогазу України", тут мова йде про наявну заборгованість у 2 мільярди 196 мільйонів доларів і про необхідність також оплати пені за прострочений період", - сказав Міллер.

Він уточнив, що борг і пеня разом становить 2,44 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» повністю розрахувався з «Газпромом» за поставлений газ.

У кінці грудня «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 1,65 мільярда доларів в рахунок оплати за поставлені і неоплачені раніше обсяги газу.

На початку листопада «Нафтогаз» перерахував «Газпрому 1,45 млрд дол. в рахунок погашення газового боргу.

Україна виплачувала існуючий борг в 3,1 млрд дол. за попередні поставки газу на основі ціни в 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів російського «блакитного палива», що діяла протягом першого кварталу 2014 року.

За версією "Газпрому" загальний борг «Нафтогазу» становить 5,3 млрд дол.

У червні 2014 року компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпром» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма.

Крім перегляду ціни на російське паливо, що різко зросла з другого кварталу 2014 року більш ніж на третину - до 485 дол. за тис. кубометрів, в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.