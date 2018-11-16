Прем'єр розповів, як довго Україна імпортуватиме скраплений газ та вугілля

Гройсман підкреслив, що Україна й надалі закуповуватиме скраплений газ та вугілля в інших країн, доки не покриє їх дефіцит власними ресурсами – Гройсман

Україна зацікавлена в подальшій участі в проектах з постачання скрапленого газу та вугілля з інших країн, поки не покриє їх дефіцит власними ресурсами.

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Про це в інтерв'ю Reuters заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає прес-служба Кабінету міністрів.

"Скраплений газ є дуже цікавим для України. Ми обговорили весь спектр нашої співпраці в енергетичному секторі. Що стосується вугілля, ми будемо купувати його у наших міжнародних партнерів, поки ми не покриваємо внутрішній дефіцит", - цитує Гройсмана прес-служба уряду.

За його словами, зараз Кабмін поставив перед собою завдання досягти повної енергонезалежності країни за всіма видами палива, але це потребує часу.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укртрансгазу", українські державні і приватні видобувні компанії в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшили видобуток газу на 3,1% – до 20,8 мільярда кубометрів. За цей же період наша країна скоротила споживання блакитного палива на 4% - до 31,9 мільярда кубометрів.

Згідно з урядовою програмою щодо нарощування видобутку та скорочення споживання, планується, що до 2020 року показник видобутку держкомпанії "Укргазвидобування" зрівняється з показником споживання секторів населення і теплокомуненерго і становитиме 20 мільярдів кубометрів газу.

Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського "Газпрому". У 2017 році Україна імпортувала з ЄС 13,9 мільярда кубометрів газу.

У січні-жовтні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, Україна скоротила імпорт природного газу на 22,4%, або на 2,63 мільярда кубометрів, - до 9,14 мільярда кубометрів.