Контракт на постачання електроенергії з РФ вигідний Україні, але його можна розірвати - Демчишин

"Контракт підписувала "Укрінтеренерго". Там є певні труднощі, але в принципі... Якщо нам не вигідна ціна, то ми за нею не купуємо, от і все... Україна може відмовитися", - завив він РБК-Украина.

Також він сказав, що "у нас є можливість впливати на ситуацію", оскільки поставки узгоджуються "кожного місяця, кожного дня, на два дні вперед".

Що ж стосується штрафних санкцій з боку Росії на адресу України у випадку обмеження поставок останньою електроенергії у Крим, то, за словами міністра, вони навряд чи застосовні.

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"Там немає можливості ці штрафні санкції застосувати, тому що я ж кажу: ми узгоджуємо графік", - наголосив міністр.

Якщо ж графік поставок електроенергії в Україну буде узгоджений, але Росія не буде його дотримуватися, то, за словами Демчишина, Україна розірве договір.

Також Володимир Демчишин повідомив, що вже відправив прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку лист із поясненням щодо зазначеного контракту.

"Там (у контракті, - ред.) немає економічно невигідних умов... Я це все Яценюку вже пояснив. Я написав листа. Він попросив до 12 години це зробити (19 січня, - ред), я відправив листа", - розповів міністр.

Водночас, голова Міненерго так і не сказав, чому з української сторони не було заперечень проти того, щоб підписувати документ, у якому окупований Крим значиться як "Кримський федеральний округ РФ".

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк попросив міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина дати пояснення щодо підписаних контрактів "Укрінтеренерго" з російським "Інтер РАО" на постачання електрики, які не відповідають інтересам України.

Зокрема, Яценюк просить пояснити згоду на умову "Бери або плати", позначення АР Крим у контракті як "Кримський федеральний округ" і можливість підвищення в односторонньому порядку з боку РФ вартості електроенергії, тоді як ціна на електроенергію, що постачається до Криму, повинна залишатися фіксованою.