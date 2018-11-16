"Нафтогаз" підпише зі своєю "дочкою" договір про постачання газу на 85 мільярдів

"Нафтогаз Трейдинг" постачатиме газ комерційним клієнтам.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підпише зі своєю дочірньою компанією "Газопостачальна компанія "Нафтогаз трейдинг" рамковий договір купівлі-продажу природного газу на 85 мільярдів гривень.

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Про це сказано в повідомленні підприємства, розміщеному в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, дане рішення було схвалено наглядовою радою "Нафтогазу" в ході засідання 23-24 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" створив три дочірні компанії для постачання газу безпосередньо промисловості, теплокомуненерго і населенню, виключаючи з ланцюжка поставок облгази, більшість з яких належить бізнесменові Дмитру Фірташу.

Населенню газ постачатиме компанія "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (ЦПК), теплокомуненерго – "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Тепло", комерційним клієнтам – "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.