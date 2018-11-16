"Нафтогаз" підпише зі своєю "дочкою" договір про постачання газу на 85 мільярдів
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підпише зі своєю дочірньою компанією "Газопостачальна компанія "Нафтогаз трейдинг" рамковий договір купівлі-продажу природного газу на 85 мільярдів гривень.
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Про це сказано в повідомленні підприємства, розміщеному в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Згідно з повідомленням, дане рішення було схвалено наглядовою радою "Нафтогазу" в ході засідання 23-24 жовтня.
Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" створив три дочірні компанії для постачання газу безпосередньо промисловості, теплокомуненерго і населенню, виключаючи з ланцюжка поставок облгази, більшість з яких належить бізнесменові Дмитру Фірташу.
Населенню газ постачатиме компанія "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (ЦПК), теплокомуненерго – "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Тепло", комерційним клієнтам – "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".
Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.