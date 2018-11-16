"Укргазвидобування" планує побудувати на Харківщині сонячну електростанцію

Очікувана вартість будівництва становить 82,3 мільйона гривень.

Найбільша газовидобувна компанія України "Укргазвидобування" планує до кінця 2019 року побудувати в селищі Андріївка Харківської області сонячну електростанцію потужністю 3,078 МВт.

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Про це повідомляється в системі електронних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість будівництва становить 82,3 мільйона гривень, кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 6 грудня 2018 року.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромышленных управління "Шебелинкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харківгазвидобування" і "Львівгазвидобування". 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".

За підсумками 2017 року "Укргазвидобування" збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,25 мільярда кубометрів.