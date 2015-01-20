Сєвєродонецьку ТЕЦ хочуть перевести на вугілля

16:07, 20 січня 2015
Енергетика
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Керівництво Луганської обласної державної адміністрації заявляє про підготовку переведення Сєвєродонецької теплоенергоцентралі з газу на вугільне паливо за рахунок виділення кредитних коштів Китаєм.

Фото УНИАН

Як сказано у повідомленні прес-служби Луганської облдержадміністрації, сьогодні, 20 січня, в облдержадміністрації відбулася нарада про підготовку переходу Сєвєродонецької ТЕЦ на вугільне паливо.

«У Києві був підписаний протокол про план роботи і меморандум, згідно з яким Китай готовий надати кредит на те, щоб Сєвєродонецька ТЕЦ перейшла на вугільне паливо. Минулого тижня з Міністерством енергетики та вугільної промисловості погодили цей меморандум. І тепер, за рішенням Кабінету міністрів, через місяць-півтора можна буде починати конкретну роботу з переведення теплоелектроцентралі на вугільне паливо», - сказано в повідомленні обладміністрації.

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Як уточнили УНІАН у Луганській обласній адміністрації, йдеться про меморандум, який був підписаний восени 2014 року.

За даними ОДА, на даний момент вирішуються питання, яке саме обладнання буде придбане і яке вугілля буде найкращим для використання на Сєвєродонецькій ТЕЦ.

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку експерта, Сєвєродонецька ТЕЦ не зможе замінити Луганську ТЕС.

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