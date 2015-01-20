Ціна нафти Brent впала нижче за $48 за барель
16:45, 20 січня 2015Енергетика
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У торговельній системі біржі ICE ціна березневого ф'ючерсу на нафту сорту Brent знизилася до $47,9.
REUTERS
Ціна нафти Brent опустилися нижче 48 доларів за барель.
У торговельній системі біржі ICE ціна березневого ф'ючерсу на нафту сорту Brent знизилася на 1,74% до 47,97 долара станом на 16:20.
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