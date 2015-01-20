У договорі з РФ не згадується "Кримський федеральний округ" - Демчишин

У договорі, укладеному між державним холдингом «Укрінтеренерго» та кримською компанією-постачальником електроенергії на півострів, відсутнє посилання про те, що Крим є «федеральним округом Російської Федерації», заявив під час брифінгу в Києві міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин, коментуючи скандал, пов'язаний зі спробою керівництва Кабінету міністрів розібратися в деталях договору.

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«Щодо посилання на «федеральний округ». Насправді це дійсно проблемне питання. Якщо ми повернемося назад і згадаємо, у яких умовах ми проживали кінець грудня - віялові відключення... З віяловими відключеннями було багато проблем... Нарікань і скарг було безліч. Треба було терміново вирішувати ситуацію, - сказав міністр. - Було кілька версій договору, але у кінцевій версії договору немає ніяких посилань на слова про «округ»», - сказав міністр.

Причому Демчишин наголосив, що договір на постачання електроенергії повторює аналогічні документи, укладені раніше.

«Між Україною та Росією існує договір про паралельну роботу двох систем. Вони і зараз працюють. Договір був підписаний у 2007 році і за цим договором визначені лінії, по яких іде передача електроенергії. Ці ж умови були перенесені в договір «Укрінтеренерго». Нічого нового не сталося, - сказав Демчишин. - Так, є дві лінії, які розташовані на непідконтрольній території, і я останній тиждень цим питанням займаюся. Я провів низку заходів, щоб ці лінії виключити з переліку. Але насправді, нічого нового вжито не було - це все той самий перелік ліній, який був узгоджений і визначений іншими договорами, й інший перелік не можна було використовувати. І зараз говорити про те, що ми погіршили якісь відносини - це, мені здається, необ'єктивно».

Раніше УНІАН повідомляв, що Яценюк звинувачує Міненерго у визнанні українського Криму територією РФ.