У Кабміні запевнили, що всі котельні Сміли підключені до газу

На набір температури в мережах та будинках потрібна ще доба.

У Смілі Черкаської області, де раніше було введено надзвичайний стан через відсутність опалення, подано газ на 19 котелень.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду з посиланням на міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка.

"Всі 19 котелень міста підключені до газу. 14 котелень працюють у робочому температурному режимі. Соціальна сфера та частина житлового сектору - 57 будинків зі 152 підключені до теплоносія. Потрібно добу на набір температури в мережах та будинках", - заявив Зубко.

Він додав, що спочатку необхідно відновити подачу електроенергії. "На найбільшій котельні №25, яка обслуговує найбільшу частину житлового сектору, ліквідовано порив електричного кабелю, що підключає насоси як для заповнення системи холодною водою, так і подачі теплоносія мережі діаметром у 500 мм. Потрібно понад десять годин для заповнення системи під малим тиском для недопущення поривів. Зранку, після заповнення, планується її запуск", - зазначив міністр.

Читайте такожУ Кабміні назвали винних у зриві опалювального сезону в Смілі

Крім того, він зауважив, що наразі міський голова та депутатський корпус міста не беруть участі у процесі відновлення теплопостачання. "Це вже не безвідповідальність, це злочинна бездіяльність", - наголосив Зубко.

Як повідомлялося, 15 листопада президент України Петро Порошенко виступив з вимогою негайно дати тепло і газ "під його відповідальність" у Смілі, де через відсутність опалення вже запровадили надзвичайний стан.

Раніше у місті Сміла Черкаської області оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення, а мешканці перекривали загальнодержавну трасу. 15 листопада до Сміли прибули урядовці та представники Нафтогазу, які вирішуватимуть питання про перевибори мера, а також про відкриття кримінальної справи щодо влади міста через бездіяльність, яка призвела до вимкнення опалення.