Помпео заявив, що "Північний потік-2" підриває економічну і стратегічну безпеку України

Держсекретар США запевнив, що його країна продовжить співпрацювати з Україною, щоби зупинити проект "Північний потік-2".

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео наголошує, що побудова газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі підриває економічну і стратегічну безпеку України.

Про це держсекретар США сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Вашингтоні.

Він заявив, що було обговорено питання енергетичної безпеки та економічних реформ.

"Ми продовжимо разом співпрацювати, щоби зупинити проект "Північний потік-2", який підриває економічну і стратегічну безпеку України, і ще більше ставить під загрозу суверенітет європейських держав, які залежать від російського газу", - наголосив Помпео.

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Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Довжина трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

18 травня після переговорів у Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2».

Водночас глава МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво «Північного потоку-2» в обхід України.