Медведєв розповів, чому Росія постачає електроенергію в Україну "за внутрішніми цінами"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на зустрічі з міністром енергетики Росії Олександром Новаком і головою правління «Газпрому» Олексієм Міллером.

«Так, я думаю, що це (постачання електроенергії - УНІАН) дійсно одна з форм підтримки у даному випадку української економіки та української енергосистеми. Але це необхідно і для нас, для того щоб забезпечити надійне енергопостачання Кримського федерального округу. Тому таку роботу необхідно продовжити. Причому ще раз звертаю увагу на те, що ми постачаємо туди електроенергію, по суті, за російським розцінками», - сказав Медведєв.

У свою чергу, Новак зазначив, що наприкінці минулого року були підписані контракти на постачання електроенергії з Росії в Україну, а також з України у Крим.

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«Відповідно, ці договори виконуються на сьогоднішній день і з боку Російської Федерації забезпечується за заявками України постачання електроенергії в обсязі до 1,5 тис. МВт (залежно від потреб української сторони) за зниженими цінами», - сказав Новак, зазначивши, що «це теж у тому числі внесок російської сторони на підтримку економіки України».

За словами Новака, ці договори укладено на один рік для того, щоб забезпечити надійне енергопостачання як російських споживачів у «Кримському федеральному окрузі», так і українських партнерів, які сьогодні потребують постачання електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на постачання електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, укладені угоди між «Інтер РАО» та «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набуває чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок об'ємом до 1500 МВт. Паралельно в цілях надійного і безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» - Центром здійснення розрахунків (ЦОР) та «Укрінтеренерго».

31 грудня міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що Україна буде імпортувати електроенергію з РФ по 85 коп. за кВт/год.