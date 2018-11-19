Подолають "психологічний бар’єр": експерт спрогнозував суттєве зниження цін на бензин в Україні

Зниження цін на пальне можливе лише при збереженні тенденцій НБУ і зовнішнього ринку – якщо там не буде жодних стрибків, зазначив експерт.

Ціни на бензин на українських заправках до кінця місяця можуть впасти нижче 30 гривень за літр. Середній рівень зниження цін складе 1,3-1,6 грн/л.

Про це заявив експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, передає «Обозреватель». За його словами, все буде залежати від цін на зовнішніх ринках і від курсу гривні – як до долара, так і до євро.

Читайте такожАналітик спрогнозував різке зростання цін на бензин в Україні до кінця року

"І якщо ми сьогодні подивимося на тенденції на зовнішніх ринках, то там бензин подешевшав на 116 доларів за тонну, а дизельне паливо на 64 долари за тонну. Відповідно і нафта впала з 80 до 65 доларів за барель", – пояснив Косянчук.

Він нагадав, що останнім часом ціни на бензин почали знижувати спочатку великі міжнародні мережі, такі як WOG та ОККО, а слідом за ними і українські виробники, зокрема АЗС групи "Приват".

"І сьогодні, коли ми подивимося на стели, то ми бачимо, що у нас створені передумови для здешевлення десь на 1,3-1,6 грн. Цей психологічний бар'єр в 30 гривень буде подолано. Але все це можливо лише при збереженні тенденцій НБУ і зовнішнього ринку – якщо там не буде жодних стрибків", – резюмував експерт.