«Укртрансгаз» відзвітував про запаси газу: сховища заповнені на 54%

Запаси газу в ПСГ до початку сезону відбору скоротилися на 1,7% - до 16,9 млрд куб. м.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону відбору (7 листопада) скоротилися на 1,7% - до 16,9 млрд куб.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Станом на 17 листопада, запаси газу в ПСГ становлять 16,901 млрд куб. м, що на 1,5% більше, ніж на аналогічну дату 2017 року (16,65 млрд куб. м).

Зокрема, за даними компанії, 19 листопада зі сховищ було відібрано 43,87 млн куб. м газу.

З початку листопада Україна імпортувала 563,83 млн куб. м газу. Зокрема, 339,5 млн куб. м - зі Словаччини, 183,9 млн куб. м - з Угорщини, 40,5 млн куб. м - з Польщі.

Власний видобуток з початку листопада становить 996,561 млн куб. м, а транзит - 3,8 млрд куб. м.

Зазначається, що станом на 17 листопада українські газові сховища заповнені на 54%.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала його відбір для потреб опалювального сезону.

Україна до початку опалювального сезону 2018-2019 років накопичила в ПСГ 17,2 млрд кубометрів газу, що є рекордним показником за останні шість років.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».