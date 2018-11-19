Подорожчає тепло і зростуть ціни: експерт розповіла, до чого призведе зростання еко-податку в Україні

Також різке підвищення ставки може призвести до тінізації малого та середнього бізнесу.

В Україні можуть значно подорожчати опалення для Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) з котельнями і вирости ціни на продукції деяких підприємств. До цього може призвести ухвалення законопроекту, який у 25 разів підвищує плату за викиди СО2 одразу.

Про це OBOZREVATEL розповіла керівник організації "Еко патруль" у Дніпропетровській області Тетяна Лампіка.

"Якщо ОСББ із котельнею нині змушене платити приблизно 20 тис. грн у рік, у випадку збільшення податку у 25 разів це вже буде 500 тис. у рік. А це вже вдарить по кишені членів ОСББ. Не кажучи вже про підприємства, які вже зараз платять 100, 200 тис. або мільйон", — розповідає експерт.

При цьому отримані кошти, на думку Тетяни Лампіки, розподіляються неефективно. У багатьох випадках місцева влада тримає їх на депозитах або витрачає на проведення свят. У результаті зібрані кошти можуть просто "зникнути".

Крім того, різке підвищення ставки може призвести до тінізації малого й середнього бізнесу. Підприємства будуть приховувати викиди для того, щоб не платити величезний внесок, вважає експерт.

За її словами, великий бізнес, який продовжить платити, буде змушений підвищувати ціни на свою продукцію. А це вплине на їхню конкурентоспроможність на зовнішніх ринках. І якщо це відобразиться на обсягах експорту — постраждає уся країна: скоротяться бюджетні надходження, кількість валюти в країні.

"У будь-якому випадку податки відображаються у вартості продукції. Ми вийдемо на той рівень цін, який існує у наших сусідів, тому що підприємства будуть змушені підвищувати ціни", — впевнена Тетяна Лампіка.