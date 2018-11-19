Розподіл "Нафтогазу" є умовою збереження українського транзиту газу - Коболєв

За його словами, "Нафтогаз" має план анбандлінга (розподілу), який передбачає завершення даного процесу 1 січня 2020 року.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що умовами збереження транзиту газу з Росії через територію України після 2020 року є анбандлінг (розподіл) "Нафтогазу" і створення незалежного оператора української газотранспортної системи (ГТС) у співпраці з потенційними міжнародними партнерами.

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Про це він заявив під час форуму "Українська енергетична тиждень" у Києві.

"Насправді, я не вважаю, що сам по собі анбандлінг є достатнім умовам, щоб транзит залишився на території України. Це важлива умова, навіть обов'язкова, але недостатня. Інше умова, яка може бути достатнім, - залучення іноземного партнера. Ось тоді, я думаю, можна зберегти транзит. Тому питання треба коректно ставити: а) анбандлінг; б) залучення іноземного партнера до управління української ГТС", - сказав Коболєв.

За його словами, на даний момент компанія "Газпром" (Росія) запропонувала 50% в управлінні газопроводом "Північний потік" іноземним партнерам.

"Якщо Україна не робитиме щось подібне, то партнерам просто цікавіше буде працювати з ними ("Газпромом" - УНІАН)", - зазначив Коболєв.

Він додав, що пропозицію іноземним партнерам можна зробити на підставі розробленого плану анбандлинга "Нафтогазу", який передбачає завершення даного процесу 1 січня 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Коболєв заявив, що Верховна Рада в першій половині 2019 року розгляне питання про створення консорціуму з потенційними міжнародними партнерами з управління ГТС.

у лютому 2018 року президент України Петро Порошенко заявив, що більше десяти всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні ГТС України.

Довідка УНІАН. На початку листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії - оператора ГТС - акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України". В той же час менеджмент національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" створив у структурі діючої держкомпанії "Укртрансгаз" новий філіал - "Оператор ГТС України".

Відділення ГТС в нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління необхідно для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином зберігши обсяги транзиту після завершення діючого контракту з "Газпромом".