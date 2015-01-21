Ціни на нафту незначно зростають, але експерти очікують їх подальшого падіння

На світових торгах в середу, 21 січня, ціни на нафту ростуть, але аналітики очікують збереження тенденції їх падіння в найближчі півроку на тлі надлишкової пропозиції, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,40 до $48,39 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,43 до $46,90.

Читайте такожІран прогнозує падіння цін на нафту до $25 за барельУ вівторок нафта подешевшала на 5 відсотків, так як Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання світової економіки в цьому році, а Іран дав зрозуміти, що ціни можуть знизитися до $25, якщо ОПЕК не вживе заходів щодо підтримки ринку. Трейдери повідомляють, що інвестори переходять до покупок, коли ціна Brent опускається нижче $48 за барель.

Експерти відзначають, що ціни на сировину мають зворотну залежність від долара. Оскільки США готуються посилити грошово-кредитну політику, в той час як Європа пом'якшує її, очікуване зростання долара стане перешкодою для зростання ціни нафти.

Дешева нафта сприяє уповільненню інфляції в багатьох країнах, особливо в країнах Азії і Європи, що імпортують паливо.