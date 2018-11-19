"Нафтогаз" готовий допомогти Мінфіну з перевірками споживачів газу

За його словами, також важливим чинником є проведення монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що НАК готовий допомогти Міністерству фінансів провести верифікацію бази споживачів природного газу в Україні.

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Про це він заявив під час форуму "Українська енергетична тиждень" у Києві.

"Нафтогаз" може допомогти Міністерству фінансів провести верифікацію бази споживачів. Я впевнений, що в існуючому механізмі є "мертві душі". Ми їх бачили. Ми в "Кіровоградгазі" їх знаходили. Ми демонстрували їх правоохоронцям. На жаль, немає жодного прогресу, щоб зробити базу єдиною, публічною та відкритою", - сказав Коболєв.

Він додав, що важливим чинником є проведення монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

"Нафтогаз" реалістично може надати кошти для того, щоб ці субсидії оплачувати. Ми є джерелом", - зазначив Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний суд України визнав неконституційним надання Мінфіну права отримувати інформацію, що містить персональні дані. Суд прийняв рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової щодо відповідності Конституції окремих положень Бюджетного кодексу.

Однак, після цього Мінфін заявив, що продовжить верифікацію одержувачів державних допомог.

У липні Мінфін заявив, що проведе у кілька етапів верифікацію одержувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для того, щоб чітко ідентифікувати тих, хто потребує державної допомоги, і виключити зловживання коштами платників податків.

Монетизація житлових субсидій в Україні буде проходити в три етапи: перший етап має початися 1 січня 2019 року і буде поширюватися на тих громадян, які будуть звертатися за субсидією з новим пакетом документів, на другому етапі до монетизації мають притягнуті громадяни, яким призначено субсидію на неопалювальний період 2019 року, на третьому етапі очікується повний перехід на надання субсидій у грошовій формі.

На даний момент проект державного бюджету України на 2019 рік передбачає субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 55,1 мільярда гривень.