Частка АЕС та ТЕС в українській електроенергетиці знизиться - ЗМІ

Новітні технології протягом найближчих років здатні суттєво знизити значення АЕС та вугільних ТЕС в енергосистемі країни.

Про це йдеться в аналітичному дослідженні, опублікованому сайтом Mind.ua

«Сьогодні на енергетичній карті планети динамічно змінюється все: структура генеруючих потужностей, конфігурація енергосистем, влаштування національних енергоринків. На жаль, Україна на цьому тлі поки залишається в середині 90-х років минулого століття. Архаїчна і політично залежна модель ринку електроенергії разом з адміністративною системою тарифоутворення в країні посприяли консервації сформованої структури генерації, де домінують «динозаври» у вигляді великих АЕС і зношених ТЕС. При цьому енергопостачальна інфраструктура залишається абсолютно стерильною від сучасних технологій. В умовах тотальної державної зарегульованості вкладати інвестиції в галузь сенсу не було», - зазначається в матеріалі.

Поштовхом для докорінної зміни енергетичної парадигми стане впровадження конкурентного ринку електричної енергії, заплановане на липень 2019 року.

«Однак подібне status quo вічно зберігатися не може. Майбутня лібералізація енергоринку, разом з інтеграцією української енергосистеми в європейську ENTSO-E, відкриває вікно можливостей для інвесторів і нових гравців, які вийдуть далеко за межі традиційної зв'язки АЕС – ТЕС. Причому зміни в динаміці та напрямках розвитку галузі настануть дуже швидко. Власне, вони вже відбуваються. В українській енергетиці напередодні запуску конкурентного ринку все помітнішими стають тенденції, які змінять ландшафт генерації і визначать напрямки вкладення інвестицій уже в найближчій і середньостроковій перспективі», - прогнозує Mind.ua.

Застаріла генерація поступово виводитиметься з експлуатації та замінюватиметься ВДЕ (відновлювальними джерелами енергії – ред.), енергоефективними заходами, акумуляторами.

В. о. директора НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук раніше неодноразово заявляв, що українській енергосистемі до 2025 року може додатково знадобитися 2,5 ГВт високоманеврових потужностей у вигляді акумуляторних і газопоршневих станцій для балансування ВЕС і СЕС.

Згідно аналітичного звіту Укренерго «До питання розвитку ВЕС і СЕС у складі ОЕС України», до 2025 року може бути побудовано 0,5 ГВт акумуляторних станцій. Ще 2 ГВт потужностей повинні забезпечити високоманеврені ТЕС зі швидким стартом, що разом з акумуляторами дозволить до 2025 року забезпечити збалансовану роботу 4,2 ГВт вітрових і 3,3 ГВт сонячних електростанцій.