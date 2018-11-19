Ердоган та Путін запустили "Турецький потік"

Проект "Турецького потоку" - заміна "Південному потоку", від проекту якого раніше Євросоюз відмовився.

Президенти Туреччини та РФ запустили першу нитку газопроводу "Турецький потік", по якій російський газ піде до Туреччини.

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Про це повідомляє РБК.

Перша морська нитка газопроводу "Турецький потік" відкрита на церемонії за участю президентів Туреччини і Росії Реджепа Тайїпа Ердогана та Володимира Путіна.

"З геополітичної точки зору проект має історичну значимість", - заявив Ердоган. Він висловив надію, що в 2019 році газопровід буде готовий до експлуатації. Крім морської частини має бути добудована наземна частина по території Туреччини.

"Турецький потік", який проходить по дну Чорного моря від Анапи до Туреччини, буде складатися з двох ниток потужністю 15,75 мільярда кубометрів газу на рік кожна. "Газпром" також планував побудувати газовий хаб на кордоні Туреччини з Грецією. У червні 2018 року компанія оцінювала вартість газопроводу в 7 мільярдів доларів. "Дочка" "Газпрому" South Stream Transport B. V. отримала від материнської компанії позику на 125 млрд руб (близько 1,9 мільярда доларів)", - йдеться в матеріалах "Газпрому", опублікованих на початку жовтня.

Перша нитка "Турецького потоку" буде призначена для постачання газом ринку Туреччини, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Для неї "Газпром" розглядає два варіанти маршруту - через Болгарію до Сербії та Угорщини або через Грецію до Південної Італії.