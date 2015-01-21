Окупаційна влада має намір націоналізувати "Крименерго" Ахметова

Нелегітимна Державний рада окупованого Росією Криму ухвалила рішення про націоналізацію ПАТ «ДТЕК Крименерго» з метою забезпечення енергобезпеки півострова, пишуть "Новини Криму".

«Після консультацій... мною було прийнято рішення про внесення пропозиції в Держраду Криму про націоналізацію публічного акціонерного товариства «Крименерго». Я впевнений, що кримчани сприймуть це рішення з ентузіазмом, всі ви знаєте про те, як працювало «Крименерго» в останні роки, особливо після приватизації: подвійне авансування платежів для підприємців, реальне вимагання грошей у різних підприємств під різними приводами», - заявив на засіданні нелегітимного парламенту "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Читайте такожКомпанія «Бізнес-Інвест» просить суд визнати недійсним продаж «Західенерго» АхметовуНа його думку, держава зможе розпорядитися націоналізованим майном більш ефективно. «Вважаємо, що енергетика повинна знаходитися в руках держави, і в цьому випадку наші дії обумовлені, в першу чергу, інтересами республіки, інтересами Росії», - сказав він.

Аксьонов назвав це рішення одним із доленосних в новітній історії Криму.

В кінці грудня п.р. з'явилася інформація про те, що окупаційна влада Криму може націоналізувати енергопостачальну компанію ДТЕК «Крименерго», яка входить у холдинг ДТЕК українського мільярдера Ріната Ахметова.

ДТЕК "Крименерго" - одне з найбільших підприємств Кримського півострова, на якому працюють шість тисяч осіб. Основне завдання компанії - забезпечення споживачів Криму стабільним електропостачанням. Площа, що обслуговується - 27 000 кв. км.

Загальна протяжність ліній ДТЕК "Крименерго" становить 31,9 тис. км. Сумарна потужність 270 трансформаторних підстанцій 35-110 кВ досягає 6028 МВА.