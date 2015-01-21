Яценюк доручив перевірити контракти на імпорт електроенергії з РФ і постачання до Криму

Про це Яценюк заявив, відкриваючи засідання уряду.

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«За контрактами на імпорт і експорт електроенергії, які були підписані українськими державними енергокомпаніями. Я даю доручення розпочати службове розслідування щодо діяльності посадових осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості та керівництва держкомпаній при підписанні контрактів як на імпорт електроенергії з Росії, так і на постачання електроенергії на українську територію, якою є Автономна Республіка Крим», - сказав Яценюк.

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Він звернув увагу, що в цих документів з'явився «адвокат». «Я так дивлюся, у цих контрактів з'явився адвокат - російський прем'єр Дмитро Медведєв - УНІАН). Хороша новина в тому, що російський прем'єр-міністр почав писати українською мовою. Це правильно, треба вивчати українську мову. Погана новина в тому, що в процесі розслідування я прошу встановити, хто погоджував умови контрактів, чому в контрактах місце розгляду спорів місто-герой Москва і відзвітувати уряду протягом 10 днів. Після цього я проінформую президента України, парламент і, звичайно, народ України про те, які умови контракту відповідають інтересам України, а які, як написав Дмитро Анатолійович Медведєв у своєму пості, не відповідають інтересам України», - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на постачання електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, укладені угоди між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набуває чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного і безперебійного енергопостачання Криму укладена друга угода між дочірньою структурою «Інтер РАО» - Центром здійснення розрахунків і «Укрінтеренерго».

31 грудня міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що Україна імпортуватиме електроенергію з РФ по 85 коп. за кВт/год.

Водночас, у середині січня прем'єр-міністр Яценюк доручив розібратися з формулюваннями контрактів, оскільки в них АР Крим зазначалася як «федеральний округ Російської Федерації». Міністр Демчишин пізніше повідомив, що словосполучення «федеральний округ» в остаточній редакції контрактів немає.