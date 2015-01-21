Яценюк: Україна скоротила закупівлі російського газу з 95% до 33%, Росії загрожує втрата українського ринку

Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Щодо газу. Також вчора були заяви наших північних сусідів, ще раз хотів би нагадати: Україна підписала тристоронній контракт, ми виконуємо кожне слово і кожну цифру цього контракту. Ми забезпечуємо транзит газу у Європейський Союз. І найголовніше, що нам вдалося зробити у грудні - це, якщо у 2013 році з Росії ми купували 95% газу, то у 2014 році у грудні ми купили лише 33% газу... 67% - це газ, який ішов з Європейського Союзу», - сказав Яценюк.

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Причому він зазначив, що поведінка російських партнерів загрожує їм втратою українського ринку. «Якщо наші сусіди будуть поводити себе так, як вони себе поводять, то вони остаточно втратять український ринок. Ми ніколи не просили знижок, ми керувалися лише одним принципом - ринок. І саме на таких умовах ми здійснюємо наші розрахунки з усіма нашими партнерами», - зазначив голова уряду, закликавши російських партнерів бути "зваженими" у своїх заявах.

"Ситуація на енергетичних ринках змінилася кардинально. І ще хотів би нагадати, хто кому що винен. У Стокгольмському арбітражі перебуває позов НАК «Нафтогаз» проти «Газпрому», де ми вимагаємо стягнути з «Газпрому» 6 млрд дол. Суд розбереться", - сказав Яценюк.

Водночас президент України Петро Порошенко, виступаючи на економічному форумі в Давосі, заявив, що Україна буде впроваджувати енергозберігаючі технології, які дозволять суттєво скоротити споживання природного газу. Крім того, за словами президента, Україна має намір розвивати проекти з видобутку сланцевого газу, збільшувати закупівлі "блакитного палива" у ЄС, зокрема, розширювати співпрацю з Норвегією.

«Я переконаний у тому, що через два роки ми будемо абсолютно енергетично незалежними від Росії», - заявив Порошенко.

Довідка УНІАН. У грудні 2014 року Україна закупила за кордоном близько 1,5 млрд куб. м газу (у грудні 2013 - 2,0 млрд куб. м). З них 33% газу було імпортовано з Росії і 67% - з Європи (у грудні 2013 - 95% і 5% відповідно).

Причому відбір газу з підземних сховищ у грудні минулого року залишився на рівні грудня 2013 року (2,55 м і 2530 млн куб. м відповідно).

У 2014 році імпорт газу з Російської Федерації скоротився порівняно із 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, із ЄС - виріс вдвічі, до 5,1 млрд кубометрів.