Коболєв: повне витіснення «Газпрому» з українського ринку - «питання часу»

Голова найбільшого енергетичного держхолдингу України «Нафтогаз України» Андрій Коболєв вважає, що на тлі різкого скорочення закупівель Україною російського газу та переорієнтації на імпорт «блакитного палива» з Євросоюзу повне витіснення «Газпрому» з українського ринку є питанням часу.

«Минулого року ми придбали в Росії майже в два рази менше газу, ніж у 2013 році. Якщо «Газпром» не зможе запропонувати нам конкурентні умови, це призведе до повної втрати ним України як ринку збуту. Ми будемо бездоганно транспортувати російський газ для європейців, але закуповувати паливо для українських споживачів нам буде вигідніше на європейському газовому ринку. В таких умовах повне витіснення «Газпрому» з українського ринку - питання часу », - цитує Коболева прес-служба« Нафтогазу».

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Як відзначили в компанії, старі контрактні умови роблять пропозицію «Газпрому» ще менш привабливою порівняно з ринковими умовами європейських постачальників «Нафтогазу».

У «Нафтогазі» нагадали, що в грудні 2014 року Україна закупила за кордоном близько 1,5 млрд куб. м газу (у грудні 2013 - 2,0 млрд куб. м). З них 33% газу було імпортовано з Росії і 67% - з Європи (у грудні 2013 - 95% і 5%, відповідно).

При цьому відбір газу з підземних сховищ в грудні минулого року залишився на рівні грудня 2013 (2,55 м і 2530 млн куб. м, відповідно).

«У листопаді 2014 Україна взагалі не купувала газ у Росії. Умови «зимового пакета», за яких компанія купує газ у «Газпрому», вже зараз поступаються умовам європейських постачальників «Нафтогазу», - йдеться в повідомленні компанії.

«Продаючи ресурс за найвищою ціною, «Газпром» виконує роль балансуючого постачальника і забезпечує гнучкість поставок передплаченого газу в рамках контрактних обсягів», - відзначили в «Нафтогазі».

Довідка УНІАН. У 2014 році імпорт газу з Російської Федерації скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, із ЄС - зріс удвічі, до 5,1 млрд кубометрів.