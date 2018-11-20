Антимонопольний комітет переніс розгляд справи про монополізм компанії Ахметова

Під час засідання АМКУ пропонував закрити дане розслідування.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) переніс розгляд результатів чотирирічного розслідування про порушення компаніями, що входять в енергохолдинг ДТЕК, який належить бізнесмену Рінату Ахметову, законодавства про захист економічної конкуренції на 18 грудня.

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Про це на своїй сторінці Facebook повідомив голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус

"Засідання перенесено на 18 грудня. Проект рішення Антимонопольного про визнання ДТЕК таким, що не є монополістом та не здійснює негативного впливу на економічну конкуренцію не прийнято на засіданні комітету", - заявив він.

Герус додав, що під час засідання АМКУ пропонував закрити розслідування.

"Засідання Антимонопольного комітету щодо ДТЕК: 1. Електроенергія - підійшли формально. Загалом вироблення е/е в ДТЕК менше 30%. Те, що пікові періоди (зокрема зимові) покриваються саме ТЕС - ігнорують. Те, що Бурштинський острів працює в окремому режимі, і там немає "Енергоатому", а 90% генерації покривають ТЕС - ігнорують. 2. Вугілля - кажуть, що неможливо об'єктивно визначити ринкові індикатори ціни вугілля. 3 роки дослідження - і неможливо визначити. А на нема й суду нема. 3. Коли ДТЕК сам собі продав вугілля через прогонку на біржі, то ту ціну і вважають ринковою. На думку доповідача, це конкурентна закупівля вугілля. Навіть процитував думку неназваного експерта, який також так вважає. Нічого довести не можуть, пропонують закрити справу", - повідомив він.

Нагадаємо, засідання вже було один раз перенесено через неявку позивачів, а саме Національної енергетичної компанії "Укренерго" та Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Також розгляд результатів розслідування про порушення ДТЕК планувалося провести у закритому режимі, бо матеріали справи знаходяться під грифом "для службового користування".

Крім цього, Герус на своїй сторінці в Facebook заявив, що АМКУ повинен звернути увагу на те, що ДТЕК створює політичний тиск для нового підвищення тарифів.

"ДТЕК продає електроенергію на експорт дешевше, ніж продає в український енергоринок. ДТЕК щорічно не формує запаси вугілля на складах влітку, до останнього тримає мінімальні склади вугілля, таким чином створюючи політичний тиск для нового підвищення тарифів. Саме таке відбувається прямо зараз на Криворізькій ТЕС, де вугілля лише на кілька днів, і на Луганській ТЕС, де вугілля залишилося тільки до півночі. Чи помічає це Антимонопольний - дізнаємося завтра", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році АМКУ під тиском громадськості все-таки приступив до розслідування зловживання монопольним становищем на енергетичному ринку групою компаній ДТЕК.

Тоді ж, у 2015 році, тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин неодноразово звинувачував ДТЕК у монополізмі на ринку теплової генерації. Однак незабаром всі претензії до ДТЕК припинилися.

Пізніше гендиректор холдингу Максим Тимченко в інтерв'ю ЗМІ повідомив, що частину випущених в 2013 році єврооблігацій ДТЕК викупила наближена до президента Петра Порошенка компанія ICU, керівником якої раніше була Валерія Гонтарєва, і в якій раніше працював Володимир Демчишин та Дмитро Вовк, голова НКРЕКП.

Крім того, з усіх видів генерації, саме теплова знаходиться в привілейованому становищі завдяки введеній у березні 2016 року формулі "Роттердам+".

У середині серпня 2018 року голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус заявив, що продовження дії формули "Роттердам+" ще на рік принесе додатково для енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова 10 мільярдів гривень. Частина цих грошей піде і на виплату власникам євробондів.

У серпні 2017 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало кримінальне провадження, в рамках якого підозрюються голова і члени колишнього складу НКРЕКП, які, діючи в інтересах генеруючих компаній-операторів теплоелектростанцій, при формуванні оптової ринкової ціни необґрунтовано включили в неї формулу, яка завищує вартість енергетичного вугілля в тарифах на електроенергію (формула "Роттердам+"). Згідно з позицією НАБУ, такі дії НКРЕКП призвели до того, що генеруючі компанії-оператори ТЕС отримали надприбутки, а споживачі електроенергії зазнали безпідставних витрат.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», акціонером якої є бізнесмен Рінат Ахметов. У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт). В середині березня 2017 року компанія втратила контроль над підрозділами «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики). Вони знаходяться на тимчасово окупованій території Донбасу. Також компанія володіє шахтоуправлінням «Обухівське» у Ростовській області РФ і п'ятьма збагачувальними фабриками (в Україні). В структуру компанії входять 8 з 12 ТЕС України.