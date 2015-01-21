Експерти прогнозують рекордне зростання поставок скрапленого газу і низькі ціни протягом 2 років

У найближчі два роки відбудеться рекордне зростання поставок скрапленого природного газу (СПГ), в основному в Азії, що буде тиснути на ціни, які впали в два рази за останній рік, прогнозує аналітична фірма Alliance Bernstein, передає Reuters.

В 2015-2016 роках почнуть роботу виробничі потужності в обсязі понад 60 мільйонів тонн, що перевищить показник 2008-2009 років, згідно з галузевою статистикою. Таким чином, обсяг потужностей підвищиться на 20 відсотків до 345 мільйонів тонн у рік.

Читайте такожСША можуть почати експорт скрапленого газу вже в кінці 2015 рокуЦіни на СПГ, що впали до $9 за мільйон британських теплових одиниць (БТО), залишаться низькими в цьому році, прогнозує Alliance Bernstein.

"У короткостроковій і середньостроковій перспективі ми очікуємо тиск на ціни по мірі початку роботи нових проектів в Австралії і поновлення роботи АЕС в Японії", - йдеться у звіті.

Незважаючи на слабке економічне зростання, збільшення поставок СПГ і зниження цін стимулюють попит на нього, особливо в Південно-Східній Азії.

Читайте такожУкраїна хоче купувати скраплений газ у США"Ми очікуємо, що в 2015 році попит зросте на 9,8 відсотка до 268 мільйонів тонн на рік", - вважають аналітики Bernstein, нагадуючи, що в 2013 році споживання склало 231 мільйон тонн, а в 2014 році - 244 мільйони.

У більш віддаленій перспективі аналітики передбачають підвищення цін за рахунок збільшення попиту та скасування або затримки деяких проектів з виробництва СПГ. Поєднання цих факторів може викликати дефіцит на ринку до початку наступного десятиліття, якщо потужності з експорту СПГ не зростуть на 90 мільйонів тонн до 2020 року.

Австралія в цьому році вийде на друге місце з експорту СПГ, обігнавши Малайзію, а до 2018 року стане світовим лідером за цим показником, випередивши Катар, згідно з розрахунками Wood Mackenzie. У цьому році експорт СПГ почнуть США, хоча низькі ціни ускладнять американському газу шлях в Азію.

"Різниця в ціні між СПГ в Азії і американським газом впала на 50 відсотків з $12 до $6. При собівартості скраплення і перевезення в $6,50 націнка стає мінусовою", - йдеться у звіті Bernstein.