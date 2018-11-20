Підвищення цін на газ для населення поповнить бюджет на 9 мільярдів
15:09, 20 листопада 2018Енергетика
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Уряд 19 жовтня підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5%.
Кабмін оцінив ефект від підвищення цін на газ для населення / фото УНІАН
Кабінет міністрів України оцінив ефект від підвищення цін на газ для населення в 9 млрд грн для державного бюджету на 2019 рік.
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Про це йдеться в порівняльній таблиці бюджетних висновків Верховної Ради при доопрацюванні проекту держбюджету на 2019 рік.
«Додатковий ресурс становить 9 млрд грн за рахунок підняття ціни на газ для забезпечення побутових споживачів і виробників теплової енергії згідно з рішенням уряду», - йдеться в документі.
Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5%, до 8550 грн за тисячу кубометрів.
27 жовтня рішення про підвищення ціни на газ було опубліковано на урядовому порталі.
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