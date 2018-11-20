этот материал доступен на русском

Підвищення цін на газ для населення поповнить бюджет на 9 мільярдів

15:09, 20 листопада 2018
Енергетика
138 1
Кабмін оцінив ефект від підвищення цін на газ для населення / фото УНІАН

Читайте такожЦіна імпортного газу для України досягла рекордних 323 доларів

Про це йдеться в порівняльній таблиці бюджетних висновків Верховної Ради при доопрацюванні проекту держбюджету на 2019 рік.

«Додатковий ресурс становить 9 млрд грн за рахунок підняття ціни на газ для забезпечення побутових споживачів і виробників теплової енергії згідно з рішенням уряду», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5%, до 8550 грн за тисячу кубометрів.

27 жовтня рішення про підвищення ціни на газ було опубліковано на урядовому порталі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Держбюджет-2019
Теги: #ціни на газ#газ для населення