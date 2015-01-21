«Нафтогаз» готовий до нових переговорів із «Газпромом» за участю Єврокомісії

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Беручи до уваги становище. що склалося, «Нафтогаз» відкритий до обговорення умов поставок «Газпрому» на ринок України з 1 квітня 2015 року до закінчення судового розгляду між сторонами в Арбітражному інституті при Торговій палаті Стокгольма», - сказано в повідомленні НАК.

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«Враховуючи конструктивність, прозорість і результативність переговорів, проведених минулого року за участю представників Євросоюзу, «Нафтогаз» пропонує провести переговори в аналогічному тристоронньому форматі і готовий до обговорення нових умов найближчим часом», - наголошують у компанії.

Як повідомляв УНІАН, голова «Газпрому» Олексій Міллер 20 січня повідомив, що дія зимового пакету знижок Україні на поставки російського газу припиняється з 1 квітня 2015 року. Також Міллер заявив, що заборгованість України за газовими контрактами на сьогоднішній день становить 2,44 млрд дол. і відповідний лист «Газпром» направив «Нафтогазу».

Довідка УНІАН. Україна у 2014 році протягом півроку не отримувала російський газ через невизначеність умов його постачання, ціни палива, а також механізму оплати існуючих боргів.

Внаслідок досягнутих наприкінці жовтня минулого року домовленостей і відповідно до підписаного у Брюсселі протоколу Україна відновила імпорт російського газу від грудня 2014 року, здійснивши передоплату.

Крім того, до кінця 2014 року Україна погасила 3,1 млрд дол. газового боргу перед Росією.

Водночас досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови поставок російського газу в Україну, а також ціну палива повинен визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом влітку минулого року.