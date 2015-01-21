"Газпром" не хоче змінювати газові контракти з Україною 2009 року

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії за підсумками наради з питань роботи «Газпрому», що відбулася сьогодні. Особливу увагу було приділено виконанню контрактів на постачання газу в Україну і його транзит до Європи.

«Газпром» працював, працює і буде працювати з Україною відповідно до чинних контрактів на постачання і транзит газу», - заявив на нараді голова компанії «Газпром» Олексій Міллер.

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Зазначено, що «сьогодні виповнилося шість років, як уряд України схвалив результати переговорів про постачання російського газу до країни у 2009-2019 роках та про умови його транзиту через українську територію до Європи. Ці історичні документи діяли за різних урядів України. Контракти регулювали, регулюють і будуть регулювати взаємодію ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» у газовій сфері до кінця 2019 року».

Також наголошується, що 30 жовтня 2014 року у Брюсселі було досягнуто домовленості щодо «зимового пакету» поставок газу в Україну. «Зимовий пакет», зокрема, передбачає «тимчасову знижку на газ у 100 дол. на 1 тис. куб. м, надану урядом РФ. Причому «зимовий пакет» повністю заснований на параметрах чинного контракту на постачання газу в Україну.

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Дія «зимового пакету» закінчиться 31 березня 2015 року. 1 квітня «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» продовжать роботу відповідно до контракту, вважають у «Газпромі».

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період від 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період від 2009 до 2019 року.

Ціна на газ встановлюється поквартально.

Україна домагається перегляду газових контрактів із РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Зокрема, у червні 2014 року компанія «Нафтогаз України» подала позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут торговельної палати Стокгольма.

Крім перегляду ціни на російське паливо, що різко зросла від другого кварталу 2014 року більше ніж на третину - до 485 дол. за тис. кубометрів, у позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила від 2010 року.

Також у жовтні 2014 року «Нафтогаз» звернувся до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу із російським «Газпромом», а також компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.

21 січня 2015 р. «Нафтогаз України» заявив, що готовий до переговорів з «Газпромом» про нові умови постачання природного газу з 1 квітня 2015 року за участю Європейської комісії.

«Беручи до уваги наявний стан, «Нафтогаз» відкритий до обговорення умов поставок «Газпрому» на ринок України від 1 квітня 2015 року до закінчення судового розгляду між сторонами в Арбітражному інституті при Торговій палаті Стокгольма», - сказано в повідомленні НАК.

«Враховуючи конструктивність, прозорість і результативність переговорів, проведених минулого року за участю представників Євросоюзу, «Нафтогаз» пропонує провести переговори в аналогічному тристоронньому форматі і готовий до обговорення нових умов найближчим часом», - наголошують у компанії.