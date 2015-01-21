Дата нових газових переговорів може бути визначена через тиждень-два

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання уряду повідомив журналістам голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«З переговорів дата не визначена, але це може статися через тиждень-два», - сказав він.

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До 31 березня 2015 року діють тимчасові домовленості, які були досягнуті 31 жовтня 2014 року. Остаточні умови поставок російського газу в Україну, а також ціну палива повинен визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом влітку минулого року.