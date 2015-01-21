Дата нових газових переговорів може бути визначена через тиждень-два
16:06, 21 січня 2015Енергетика
119
Дата тристоронніх переговорів щодо умов постачання російського газу в Україну від 1 квітня 2015 року може бути визначена через тиждень-два.
З переговорів дата не визначена, але це може статися через тиждень-два - Коболєв / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання уряду повідомив журналістам голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.
«З переговорів дата не визначена, але це може статися через тиждень-два», - сказав він.
Читайте такожКоболєв: повне витіснення «Газпрому» з українського ринку - «питання часу»
Читайте такожготовий до переговорів з російським газовим монополістом «Газпромом»
До 31 березня 2015 року діють тимчасові домовленості, які були досягнуті 31 жовтня 2014 року. Остаточні умови поставок російського газу в Україну, а також ціну палива повинен визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом влітку минулого року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter