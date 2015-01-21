Єврокомісія готова допомогти у переговорах між «Нафтогазом» і «Газпромом»

Так сьогодні в Єврокомісії у Брюсселі прокоментували власному кореспонденту УНІАН повідомлення про готовність «Нафтогазу» до нових переговорів із «Газпромом» за участю Єврокомісії.

У ЄК нагадали, що не так давно віце-президент Марош Шефчович був у Києві і Москві для того, щоб відстежити виконання газового «зимового пакету».

«Згідно з інформацією, якою володіє Європейська комісія, обидві сторони у повному обсязі виконали зимовий пакет. Під час цих візитів Шефчович також підтвердив готовність Комісії, як чесного посередника, сприяти переговорам між двома сторонами у 2015 році, якщо Росія і Україна цього побажають», - зазначили в ЄК.

Читайте також"Газпром" не хоче змінювати газові контракти з Україною 2009 року

Читайте такожготовий до переговорів з російським «Газпромом»

«Беручи до уваги наявний стан, «Нафтогаз» відкритий до обговорення умов поставок «Газпрому» на ринок України від 1 квітня 2015 року до завершення судового розгляду між сторонами в Арбітражному інституті при Торговій палаті Стокгольма», - сказано в повідомленні НАК.

«Враховуючи конструктивність, прозорість і результативність переговорів, проведених минулого року за участю представників Євросоюзу, «Нафтогаз» пропонує провести переговори в аналогічному тристоронньому форматі і готовий до обговорення нових умов найближчим часом», - наголошують у компанії.

Раніше, 20 січня, голова «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що дія зимового пакету знижок Україні на поставки російського газу припиняється з 1 квітня 2015 року. Також Міллер заявив, що заборгованість України за газовими контрактами на сьогоднішній день становить 2,44 млрд дол. і відповідний лист «Газпром» направив «Нафтогазу».

Довідка УНІАН. Україна у 2014 році протягом півроку не отримувала російський газ за невизначеності умов його постачання, ціни палива, а також механізму оплати існуючих боргів.

Внаслідок досягнутих наприкінці жовтня минулого року домовленостей і відповідно до підписаного у Брюсселі протоколу Україна відновила імпорт російського газу від грудня 2014 року, здійснивши передплату.

Крім того, до кінця 2014 року Україна погасила 3,1 млрд дол. газового боргу перед Росією.

Водночас досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови поставок російського газу в Україну, а також ціну палива повинен визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом влітку минулого року.