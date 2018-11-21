«Газпром» скоротив інвестиції на газопровід в обхід України

Російський монополіст скоротив вкладення в «Північний потік-2» на 22 млрд руб. за рік.

Російський монополіст «Газпром» опублікував нову редакцію інвестиційної програми на 2018 рік, прийняту радою директорів 26 жовтня. Порівняно з варіантом, оголошеним на початку року, інвестиції в будівництво газопроводу «Північний потік-2» скорочені більш ніж на 22 млрд руб.

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Інвестиційна програма на 2018 рік була прийнята 20 грудня 2017 року. Загальний обсяг інвестицій, передбачених програмою, становив 1,278 трлн руб. Докладна інформація про напрямки і суми інвестування була опублікована 15 січня 2018 року, пише РБК.

У ній вкладення в проект «Північний потік-2» були передбачені у розмірі 114,5 млрд руб. В новому варіанті інвестпрограми, опублікованому 20 листопада, на розвиток проекту «Північний потік-2» у 2018 році було виділено 92,1 млрд руб.

В опублікованому 26 жовтня прес-релізі про рішення ради директорів йшлося, що в новій редакції загальний обсяг інвестицій становитиме 1,96 трлн руб., на 217 млрд руб. більше, ніж було передбачено програмою, затвердженою в грудні 2017 року.

«Коригування параметрів інвестиційної програми на 2018 рік пов'язане, зокрема, із збільшенням обсягу інвестицій у пріоритетні проекти «Газпрому» в галузі транспортування та зрідження природного газу (ЗПГ). Серед них — розвиток газотранспортної системи в Північно-Західному регіоні Росії та будівництво комплексу з виробництва, зберігання та відвантаження СПГ в районі компресорної станції «Портова», — йшлося в прес-релізі.

Інвестиції в комплекс СПГ в районі «Портової» зросли в новому плані з 45 до 74 млрд руб.

14 листопада голова «Газпрому» Олексій Міллер прокоментував слова американського посла при ЄС Гордона Сондленда і заявив, що газопровід «Північний потік-2» буде добудований. Раніше Сондленд заявив, що у Вашингтона є інструменти для заморозки його будівництва. «200 км вже побудували. Й інше добудуємо», — сказав Міллер.

Голова Міненерго США Рік Перрі також запевнив, що Вашингтон продовжуватиме протидіяти реалізації проекту і готовий запропонувати допомогу Україні. Президент України Петро Порошенко зазначив, що під час спілкування з головою американського Міненерго була відзначена необхідність перешкодити будівництву «Північного потоку-2».