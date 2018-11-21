Вартість нафти Brent перевищила $63

Ф'ючерси на північноамериканську нафту WTI зросли на 1,38 відсотка до $54,17.

Ціни на нафту зросли приблизно на $1 за барель у середу, відновившись після різкого зниження минулої сесії, на тлі повідомлень про несподіване зниження комерційних запасів нафти в США і рекордного обсягу імпорту сировини до Індії.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent вранці піднялися на 1,10% до $63,23. Ф'ючерси на північноамериканську нафту WTI зросли на 1,38 відсотка до $54,17, передає Рейтер.

Котирування відновилися в середу після опублікованого ввечері у вівторок звіту Американського інституту нафти, який показав, що запаси нафти в США несподівано знизилися на 1,5 мільйона барелів до 439,2 мільйони за тиждень до 16 листопада.

Підтримку цінам також надав рекордний обсяг поставок нафти до Індії на рівні майже 5 мільйонів барелів на добу, повідомили трейдери.