«Укренерго» продала доступ до транскордонних ЛЕП потужністю 655 МВт

Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

Згідно з повідомленням, «Укренерго» продала всі зазначені потужності для експорту електроенергії у напрямку «Острів Бурштинської ТЕС» - енергосистеми Словаччини, Угорщини та Румунії».

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Зокрема, компанія «ДТЕК Трейдинг», що входить до структури найбільшого енергохолдингу України ДТЕК, придбала 620 МВт.

Одна з найбільших енергогенеруючих компаній України «Донбасенерго» придбала 25 МВт потужностей для експорту електроенергії у лютому, а «Закарпаттяобленерго» придбало 10 МВт перетину для експорту електроенергії.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Укренерго" вирішила у 2 рази скоротити доступ експортерів електроенергії до транскордонних ЛЕП.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.