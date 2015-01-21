«Укренерго» продала доступ до транскордонних ЛЕП потужністю 655 МВт
Національна енергетична компанія «Укренерго» під час аукціону продала трьом компаніям доступ до міждержавних ліній електропередач потужністю 655 МВт для експорту електроенергії у лютому за 2,098 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».
Згідно з повідомленням, «Укренерго» продала всі зазначені потужності для експорту електроенергії у напрямку «Острів Бурштинської ТЕС» - енергосистеми Словаччини, Угорщини та Румунії».
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Зокрема, компанія «ДТЕК Трейдинг», що входить до структури найбільшого енергохолдингу України ДТЕК, придбала 620 МВт.
Одна з найбільших енергогенеруючих компаній України «Донбасенерго» придбала 25 МВт потужностей для експорту електроенергії у лютому, а «Закарпаттяобленерго» придбало 10 МВт перетину для експорту електроенергії.
Раніше УНІАН повідомляв, що "Укренерго" вирішила у 2 рази скоротити доступ експортерів електроенергії до транскордонних ЛЕП.
Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.