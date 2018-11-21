Верховний суд України відхилив скаргу "Газпрому" на штраф у 172 мільярди гривень

Зазначається, що судові акти попередніх інстанцій залишено без змін, оскільки їх було ухвалено з дотриманням норм матеріального і процесуального права.

Верховний суд України залишив без задоволення касаційну скаргу російського газового монополіста «Газпрому» щодо позову Антимонопольного комітету України про примусове стягнення з російської компанії штрафу в 85,9 млрд грн за порушення конкурентного законодавства України, а також пені в розмірі 85,9 млрд грн за несвоєчасну сплату штрафу.

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Відповідне рішення Верховного суду від 14 листопада оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

«Касаційну скаргу публічного акціонерного товариства «Газпром» залишити без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 19.06.2018 й постанову Київського апеляційного господарського суду від 30.08.2018 по справі № 910/18299/16 - без змін. Постанова набирає чинності з моменту її ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає», - йдеться в постанові Верховного суду.

Відзначається, що судові акти попередніх інстанцій залишено без змін, оскільки їх було ухвалено з дотриманням норм матеріального і процесуального права.

Як повідомляв УНІАН, у березні Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва про задоволення позову Антимонопольного комітету України про примусове стягнення з російського газового монополіста «Газпром» штрафу в 85,9 млрд грн за порушення конкурентного законодавства України, а також пені в розмірі 85,9 млрд грн за несвоєчасну сплату штрафу.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України виставив «Газпрому» штраф майже на 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було ухвалено в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих «Газпрому» у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної і Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.