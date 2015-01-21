"Енергоатому" дозволили приєднати «Автоматику та машинобудування»

«Надано дозвіл ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (Київ) на концентрацію у вигляді приєднання до нього ДП «Науково-виробничий комплекс «Автоматика та машинобудування» (Жовті Води, Дніпропетровська обл.)», - сказано у рішенні АМКУ.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні із часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

НВК «Автоматика і машинобудування» утворений на базі Центральної науково-дослідної лабораторії автоматики держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК), створеної у 1960 році.

Основними напрямками діяльності підприємства є проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі створення засобів механізації та автоматизації технологічних і виробничих процесів, використовуваних на гірничодобувних та переробних підприємствах. Крім того, підприємство виробляє засоби контролю для АЕС.