Саудівська Аравія встановила рекорд з видобутку нафти

Країна наростила видобуток нафти до історичного максимуму - майже 11 мільйонів барелів на добу.

Саудівська Аравія на початку листопада видобувала близько 10,8-10,9 мільйона барелів нафти на добу.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

"При цьому в окремі дні поставки на ринок перевищували 11 мільйонів барелів на добу за рахунок внутрішніх і зовнішніх запасів. Таким чином, країна наростила видобуток нафти до історичного максимуму", - йдеться в повідомленні.

Попередній рекорд видобутку було встановлено в листопаді 2016 року на рівні 10,72 мільйона барелів на добу. У січні 2017 року видобуток падав до 9,8 мільйона барелів.

Згідно з даними самої Саудівської Аравії, поданими до ОПЕК, в жовтні країна видобувала 10,65 мільйона барелів на добу. При цьому міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх раніше заявив, що в листопаді видобуток зросте порівняно з жовтнем.

Як повідомляв УНІАН, раніше США ввели санкції проти трьох російських компаній і росіянина за сприяння в поставках нафти з Ірану до Сирії.