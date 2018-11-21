Трамп подякував Саудівській Аравії за обвал цін на нафту

Трамп порівняв зниження з податковою реформою.

Президент США Дональд Трамп подякував Саудівській Аравії за зниження цін на нафту.

Трамп порівняв зниження з податковою реформою. Відповідний пост він розмістив у своєму твіттері.

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«Ціни на нафту знижуються. Чудово! Як велике зниження податків для Америки і для світу. Насолоджуйтесь! $54, було за $82. Спасибі Саудівській Аравії, але давайте зробимо нижче!», — написав Трамп.

Напередодні ціна на нафту обвалилася більш, ніж на 7% на тлі заяв президента США про відмову від введення санкцій щодо Саудівської Аравії.