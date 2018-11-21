Трамп подякував Саудівській Аравії за обвал цін на нафту
16:05, 21 листопада 2018Енергетика
577 0
Трамп порівняв зниження з податковою реформою.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп подякував Саудівській Аравії за зниження цін на нафту.
Трамп порівняв зниження з податковою реформою. Відповідний пост він розмістив у своєму твіттері.
Читайте такожСаудівська Аравія встановила рекорд з видобутку нафти
«Ціни на нафту знижуються. Чудово! Як велике зниження податків для Америки і для світу. Насолоджуйтесь! $54, було за $82. Спасибі Саудівській Аравії, але давайте зробимо нижче!», — написав Трамп.
Напередодні ціна на нафту обвалилася більш, ніж на 7% на тлі заяв президента США про відмову від введення санкцій щодо Саудівської Аравії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter