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Трамп подякував Саудівській Аравії за обвал цін на нафту

16:05, 21 листопада 2018
Енергетика
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Дональд Трамп / REUTERS

Трамп порівняв зниження з податковою реформою. Відповідний пост він розмістив у своєму твіттері.

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«Ціни на нафту знижуються. Чудово! Як велике зниження податків для Америки і для світу. Насолоджуйтесь! $54, було за $82. Спасибі Саудівській Аравії, але давайте зробимо нижче!», — написав Трамп.

Напередодні ціна на нафту обвалилася більш, ніж на 7% на тлі заяв президента США про відмову від введення санкцій щодо Саудівської Аравії.

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Теги: #Саудівська Аравія#Дональд Трамп#ціна на нафту