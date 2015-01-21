Ціни на нафту можуть впасти нижче $40 за барель - голова ОПЕК

Таку думку він висловив під час Давоського форуму.

"На ринку надлишок пропозиції. А попит знижується на тлі слабких прогнозів зростання економіки", - заявив аль-Бадрі, не виключивши падіння цін до $40 за барель або нижче".

Проблема в тому, що ціни на нафту впали дуже сильно, і фундаментальні показники ринку не відповідають зниженню цін на 40-50%, підсумував він.

Рішення ОПЕК зберегти видобуток не спрямоване проти США і Росії, також заявив голова нафтового картелю.

Читайте такожЦіни на нафту незначно зростають, але експерти очікують їх подальшого падіння

"Наші міністри зустрілися у Відні і після 4-годинної дискусії про ситуацію на ринку та в економіці прийняли рішення зберегти видобуток. Із застереженнями з боку кількох міністрів, але рішення було колективним", - пояснив він.

За словами голови картелю, зараз на ринку очевидний надлишок пропозиції і брак попиту.

"Але ОПЕК за 10 років жодного разу не підвищувала рівень видобутку. А виробники за межами картелю наростили видобуток на 7 млн барелів на добу. Щоб добувати ці дорогі 7 млн барелів потрібна була ціна на рівні $100 за барель. Може бути, і була можливість обговорити це з виробниками, які не входять у картель, але це не спрацювало. І ми зберегли видобуток... Ми поговорили і визнали, що не розуміємо, на скільки скорочувати видобуток - на 1 млн барелів на добу, на 2 або 3 млн барелів на добу. І якби ми скоротили видобуток, то були б змушені скорочувати ще у березні або червні, а потім - знову скорочувати. Тобто, ми підтримували б ціни, а інші виробники продовжували б нарощувати видобуток і благословляти нас", - сказав він.

"І ми вирішили зберегти видобуток і подивитися, як поведе себе ринок. Це рішення не спрямоване проти проектів у США або Росії, або когось ще. Це чисто економічне рішення", - заявив аль-Бадрі.

Водночас, за його словами, ціни на нафту відновляться дуже скоро.

"Якби ми скоротили видобуток у 2014 році, то довелося б знову його скорочувати у червні, потім у грудні, потім у 2016 році і так далі. Так ми забезпечили б фундамент для виробників, які не входять в ОПЕК. У цьому немає логіки. Потрібно було зупиниться. Ми, як автомобіль, - їдемо, а всі намагаються застрибнути до нас доти, доки їхати далі стане вже неможливо. Ми так не можемо, пора було пригальмувати і розібратися", - пояснив аль-Бадрі.

Раніше УНІАН повідомляв, що нафта ОПЕК подешевшала майже до $43.