Гройсман розповів, коли Україна перейде на газ власного видобутку

Прем'єр закликав інвестувати у газовидобувну галузь країни.

Україна може до 2025 року досягти того, що буде самостійно задовольняти свої потреби в природному газі.

Читайте такожПрем'єр розповів, як довго Україна імпортуватиме скраплений газ та вугілля

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Die Zeit сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України.

"Ми ж хочемо стати газовою державою, яка задовольняє власні потреби і експортує. Ми можемо зробити це до 2025 року. А ви можете вигідно вкласти свої інвестиції в Україну й отримувати енергетичні ресурси з одного джерела", - цитує слова прем'єра прес-служба Кабміну.

Також Гройсман зазначив, що спроба Росії реалізувати проект "Північний потік-2" є нічим іншим, як бажанням у майбутньому використовувати своє домінуюче становище на ринку енергоресурсів в політичних цілях.

"Українська газотранспортна система була побудована для транзиту російського газу в Європу. Потужність трубопровідної системи становить 146 мільярдів кубометрів газу на рік. На даний час використовується 90 мільярдів. Система цілком надійна. Ми сприймаємо "Північний потік-2" наступним чином: Росія хоче взяти Європу в заручники ця ідея є ще одним гібридним зброєю проти Європи. Щойно Росія почне домінувати на газовому ринку, вона припинить постачання. Назвіть мені гарантію, яку Росія давала останнім часом і дотримувалася її?", - цитує прем'єра прес-служба уряду.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року Кабмін затвердив Енергетичну стратегію України до 2035 року, яка передбачає дворазове зниження рівня енергоємності національної економіки, а також збереження значного внеску атомної енергетики в балансі виробництва електроенергії.

Згідно з цим документом, Україна розраховує до 2020 року наростити видобуток газу і почати експорт природного газу. Також стратегія передбачає встановлення ринкових цін на газ для всіх категорій споживачів, подальше впровадження системи адресних субсидій, їх монетизацію і досягнення майже абсолютного (98%) рівня розрахунків за газ.