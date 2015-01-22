"Газпром" скоротить інвестиції в Ямал заради "Турецького потоку"

"Газпром" підтримає майбутній експортний проект "Турецький потік" грошима з проектів видобутку на Ямалі, пише в четвер газета "Известия" з посиланням на джерела в декількох дочірніх підприємствах компанії - "Газпром видобуток Надим" (є оператором проектів "Газпрому" на Ямальському півострові) і "Газпром видобуток Ямбург".

За словами джерел, інвестиційні плани були змінені щодо видобутку на одних із найбільш перспективних родовищ - Бованенково і Тазовського. На першому був відкладений на невизначений час запуск третьої черги видобутку з раніше запланованого 2017 року. Джерело в менеджменті "Газпром видобуток Ямбург" зазначило, що компанія зменшила інвестиції в підготовку Тазовського нафтогазового родовища (запаси оцінюються більш ніж у 100 млрд кубометрів газу і близько 100 млн тонн нафти), видобуток на ньому поки не ведеться.

Співрозмовники кажуть, що закладені на родовища інвестиції, швидше за все, будуть спрямовані на проект "Турецький потік", який має прийти на заміну "Південному потоку" і постачань газу в ЄС через територію України до 2020 року. Частина перерозподілених інвестицій може також піти на прискорену розробку Харасавейського родовища (знаходиться на північний захід від Бованенково, на його розробку компанія планувала спрямувати 3,1 млрд рублів, зараз законсервовано), а також будівництво "Сили Сибіру". Зараз в компанії йде обговорення цієї теми.

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У "Газпромі" "Известиям" відмовилися розкрити деталі актуальної інвестпрограми, пославшись на "внутрішньокорпоративний характер документа". Що стосується самих проектів "Газпрому" на Ямалі, то в управлінні інформації холдингу підтвердили, що роботи по найбільшому ямальського родовищу Бованенково дійсно були перенесені компанією на 2018 рік.