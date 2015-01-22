На ринку нафти черговий обвал напередодні засідання Європейського центробанку

На світових торгах у четвер, 22 січня, ціни на нафту знижуються напередодні засідання Європейського центрального банку, на якому регулятор може оголосити про початок програми кількісного пом'якшення, передає ПРАЙМ.

Так, вартість березневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent вже впала на 0,35% - до 48,86 долара за барель. Березневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI подешевшали на 0,67% - до 47,46 долара за барель.

Читайте такожЦіни на нафту можуть впасти нижче $40 за барель - глава ОПЕКЄЦБ на засіданні в четвер може оголосити про початок програми з купівлі облігацій, також відомої як кількісне пом'якшення (QE), країн єврозони з метою відновлення економіки регіону, вважають аналітики.

На їхню думку, якщо ЄЦБ вирішить просуватися далі з програмою QE, то євро послабиться. Ефект слабкого євро чинитиме тиск на нафту, так як для європейських країн нафта стане дорожчою. Але якщо в довгостроковій перспективі кількісне пом'якшення призведе до відновлення економіки єврозони, то це допоможе поліпшити попит на нафту в регіоні.

Очікування щотижневої статистики щодо комерційних запасів нафти в США також чинять тиск на ціни. Аналітики вважають, що комерційні запаси за тиждень, що завершився 16 січня, збільшилися на 2,6 млн барелів, або на 0,7% - до 390,4 млн барелів.