Ціна на нафту вже не повернеться до $100 - президент Венесуели
З початку літа 2014 року нафтові котирування знизилися на 50%
Ціна на нафту не повернеться до колишнього рівня 100 доларів за барель, вважає президент Венесуели Ніколас Мадуро, передає Прайм.
"Ціна на нафту вже не повернеться до (позначки) в 100 доларів", - заявив президент, виступаючи в парламенті Венесуели. Тим не менш він пообіцяв, що бюджет буде виконаний.
"Це буде рік викликів. Ми розробили бюджет, виходячи з ціни в 60 доларів за барель. А зараз він коштує 40", - сказав Мадуро.
Бюджет Венесуели на 95% формується за рахунок експорту нафти, за підсумками 2013 року сертифіковані запаси нафти Венесуели склали майже 300 мільярдів барелів.
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З початку літа 2014 року нафтові котирування знизилися на 50%. Рішення країн ОПЕК від 27 листопада зберегти квоту на видобуток нафти на рівні 30 мільйонів барелів на день посилило обвал цін.
Однак, незважаючи на зниження вартості нафти - вже нижче 50 доларів за барель, багато країн-членів ОПЕК заявляють про відсутність наміру щодо скорочення видобутку.