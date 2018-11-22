"Укртрансгаз" просить перенести запуск балансування ринку газу на квітень 2019 року

На думку компанії, газовий ринок не готовий до переходу на добове балансування з 1 грудня.

Держкомпанія-оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" заявляє, що газовий ринок не готовий до переходу на добову балансування з 1 грудня 2018 року і у зв'язку з цим просить Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, (НКРЕКП) перенести її впровадження на кінець опалювального сезону - квітень 2019 року.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укртрансгазу".

Згідно з повідомленням, 21 листопада завершився термін прийому "Укртрансгазом" місячних номінацій/реномінацій для постачань газу на грудень за новими електронними формами через інформаційну платформу.

Станом на 22 листопада 08:00 тільки 103 з 229 замовників послуг з транспортування змогли подати номінації вчасно і належним чином. Інші трейдери передали оператору ГТС номінації з порушеннями, зокрема на паперових носіях.

"Укртрансгаз" неодноразово звертав увагу учасників ринку на необхідність, відповідно до чинної редакції кодексу ГТС, подати номінації на грудень через інформаційну платформу з новим електронним формам з накладанням електронного підпису. Саме таким чином ринок повинен буде обмінюватися інформацією починаючи з 1 грудня - з переходом на добові балансування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за результатами тестування інформаційної платформи, яка почалася 19 жовтня, "Укртрансгаз" констатує неприпустимо низьку активність учасників ринку у цьому процесі.

Зокрема, лише 17% замовників послуг з транспортування газу на регулярній основі виконували дії в системі добової балансування з початку тестового періоду; третина операторів газорозподільних мереж (16 із 44) взагалі проігнорували необхідність попереднього тестування платформи і не надали жодних даних про своїх споживачів газу; 42% зареєстрованих користувачів в інформаційній платформі жодного разу не зайшли до системи протягом останнього місяця.

Також зазначено, що більшість облгазів основною причиною своєї бездіяльності називають критичні кадрові проблеми: брак фахівців з необхідними кваліфікаційними навичками, висока плинність персоналу і т. д.

"Зараз очевидний висновок, що газовий ринок України не готовий до впровадження добової балансування з 1 грудня 2018 року. У зв'язку з цим "Укртрансгаз" звернувся в НКРЕКП з пропозицією відстрочити перехід на добові балансування до закінчення опалювального сезону. Адже критична неготовність учасників ринку до роботи в нових умовах ставить під загрозу зриву опалювального періоду і може спровокувати колапс в енергетичній та соціальній сферах країни", - підкреслили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада "Нафтогаз України" звинуватив облгази, більшість з яких належить бізнесменові Дмитру Фірташу, в саботажі впровадження добової балансування на ринку газу України, що ставить під загрозу проходження опалювального сезону.

Наприкінці вересня НКРЕКП перенесла запуск добової балансування на ринку газу України з 1 жовтня на 1 грудня 2018 року.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".

Подобове балансування ринку газу – це точне покриття попиту на газ його реальною пропозицією протягом однієї доби. Балансування передбачає подачу заявок від постачальників газу (імпортери та видобувні компанії) із зазначенням заявленого обсягу постачання блакитного палива в ГТС на наступну добу, а також отримання заявок від споживачів із зазначенням заявленого попиту. "Укртрансгаз" за допомогою балансуючого ринку буде вирівнювати обсяг попиту і пропозиції.