Італійська компанія Eni відновить проект видобутку газу у Львівській області

Італійська нафтогазова компанія Eni планує розпочати буріння першої газової свердловини на Яковлівській і Філімонівській площах (Волинська і Львівська області) наприкінці 2015 року, повідомляє прес-служба Міністерства екології і природних ресурсів.

Згідно з повідомленням, протягом останнього місяця реанімовано спільний проект видобутку газу у Львівській області компанією «Західгазінвест», заснованої НАК «Надра України», італійською нафтогазовою компанією ENI і британською Cadogan Petroleum Plc.

Прес-служба наводить слова міністра екології і природних ресурсів Ігоря Шевченка, який повідомив, що наприкінці 2014 року провів офіційну зустріч з представниками «ЕNI Україна».

«Ми обговорили питання взаємодії, і вони висловили бажання працювати на українському ринку. Початок буріння першої свердловини заплановано на кінець 2015 року. Раніше планувалося, що роботи розпочнуться у 2013 році, проте з різних причин початок буріння кілька разів переносився. Зараз вже проведено підготовчі роботи, розроблено і затверджено новий проект програми робіт, тому з нашого боку створені всі умови, і компанія може розпочинати буріння», - відзначив міністр.

Читайте також«Надра України» вибрала інвесторів для нафтогазового родовища на ПолтавщиніЯк повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року італійська нафтогазова компанія Eni завершила операцію з придбання 50,01% акцій компанії «Західгазінвест» у британської Cadogan Petroleum Plc і НАК "Надра України".

Зараз «Західгазінвест» володіє правом користування надрами на дев'яти ліцензійних ділянках сланцевого газу Львівського басейну, площа яких становить близько 3800 квадратних кілометрів.

Довідка УНІАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – італійська нафтова і газова компанія. Eni веде діяльність у 70 країнах світу. Компанія займається розвідкою і видобутком нафти і газу в Італії, Північній і Західній Африці, у Північному морі і Мексиканській затоці, а також є оператором Кашаганського нафтового родовища на Каспії (18,5%) і співоператором газоконденсатного родовища Карачаганак (32,5%).